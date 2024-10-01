Кружили и ждали момента: раненый в зоне СВО военкор Кулага рассказал об атаке беспилотников
Корреспондента «Известий» пытались убить при помощи FPV-дронов.
Фото, видео: 5-tv.ru
В зоне СВО серьезные ранения получил корреспондент «Известий» Денис Кулага. Во время съемок репортажа его квадроцикл атаковал украинский беспилотник.
Позже боевики пытались добить журналиста и его сопровождающих с помощью FPV-дронов. Почти сутки Денис находился среди руин ближайшего дома, где спасал истекающего кровью военнослужащего. И все это несмотря на свои тяжелые травмы — осколочные ранения и переломы. Подробности — у корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.
Их атаковали, едва казаки бригады «Терек» и военкор «Известий» Денис Кулага пересекли границу Часова Яра. Защита РЭБ на квадроцикле не спасла группу от дрона-камикадзе. Водитель погиб сразу. Сопровождающий их командир роты сильно обгорел. Военкору повезло намного больше. Подоспевшим десантникам он помогал эвакуировать раненого бойца.
В это время украинский дрон-разведчик наблюдал за ними сверху, корректируя курс приближающихся ударных беспилотников.
Командира несли к ближайшим руинам, где мог быть подвал или какое-то минимальное укрытие. Но не успевали. Чтобы камикадзе не накрыл всех разом те, кто мог передвигаться, начали уходить в рассыпную.
Денис забежал в разрушенный дом. Вражеский дрон кружил над бойцами с угрожающим звуком и ждал момента для атаки. И еще один ударный дрон, на этот раз — в раненого командира, который остался на улице.
FPV-дроны не переставали кружить. Денис просидел в руинах Часова Яра больше суток.
«Находимся под постоянным контролем беспилотников-разведчиков», — говорил военкор.
Второй боец погиб, вспоминает Денис, находясь в луганском госпитале. У самого — осколочные ранения.
«Наверное, это можно назвать самой малой расплатой за то происшествие. Если говорят про чудо, значит, это было чудо», — считает Кулага.
Только к вечеру второго дня, его, наконец, вывели из укрытия и смогли эвакуировать.
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