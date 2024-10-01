«Еще управляет страной»: сводный брат раскрыл роль Барака Обамы

Он также объяснил связь бывшего американского лидера с Камалой Харрис.

Экс-президент США Барак Обама продолжает тайно руководить страной. Об этом газете New York Post рассказал сводный брат бывшего американского лидера Абонго Малик Обама.

«Он все еще руководит Демократической партией, и он все еще управляет страной за закрытыми дверями», — заявил он о своем сводном брате.

Малик пояснил, что то прекращение предвыборной кампании президента США Джо Байдена в июле 2024 года — заслуга именно Обамы. Речь о том, что бывший американский лидер не подал ни единого голоса на праймериз. Тем самым он сделал решающий выбор в пользу вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от Демпартии.

Родственник Обамы уверен, что в случае победы Харрис на грядущих выборах экс-президент станет «чрезвычайно влиятельным во всем». Более того, он убежден и в постоянном общении вице-президента и Обамы, то есть «почти каждый день».

Стоит упомянуть, что еще в июле бывший американский лидер Барак Обама официально заявил о поддержке Камалы Харрис. Он указал, что «гордится» тем, что поддерживает ее выдвижение кандидатом в президенты США.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-президент США Барак Обама тайно руководит предвыборной кампанией Харрис.