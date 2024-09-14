Мурал в честь погибшего в зоне СВО военкора Еремина открыли в Балашихе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 42 0

Портрет журналиста размером 40 на 12 метров появился на фасаде одной из многоэтажек подмосковного города.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Погиб военкор Семен Еремин в зоне СВО

Мурал в честь военного корреспондента «Известий» Семена Еремина, погибшего во время съемок репортажа в зоне специальной военной операции (СВО), открыли в подмосковной Балашихе. Видео торжественной церемонии появилось в распоряжении 5-tv.ru.

В открытии мурала приняли участие родные, близкие и коллеги журналиста, представители местной власти и Госдумы, военнослужащие и жители Балашихи. В начале церемонии военный оркестр исполнил гимн России.

Ведущий Итоговой программы на РЕН ТВ Петр Марченко в своем слове отметил, что погибший журналист был настоящим профессионалом своего дела, с которым было комфортно работать.

«У него было уникальное свойство, очень важное и очень нужное — мне кажется, это то, что должно остаться ключевым — он никогда не старался казаться, он просто был таким, какой он есть: храбрым, умным — мы разговаривали об этом с коллегами — философом, пытающимся дойти до самой сути. Наверное, это самое важное, что надо помнить», — сказал Марченко.

Старшая дочь военкора Ясна Еремина отметила, что для нее и всей семьи очень важно то, что память об их родном человеке чтят.

«Мне бы хотелось о нем сказать не только как о герое, но и как об отце. Как о человеке, который учил меня жизни, который даже несмотря на то, что часто был в командировках, весгда находил на меня время. Он всегда находил нужные слова, если мне было тяжело, и всегда поддерживал со мной связь», — поделилась Ясна.

В свою очередь телеведущий и депутат Госдумы Тимофей Баженов напомнил о важности работы Еремина, при выполнении которой он погиб.

«Мы с вами редко думаем о военных журналистах, как об объектах интереса западных спецслужб, артиллерии и дроноводов врага. Так у строен мир, что правда — это та мишень, которую пытаются поразить наши враги… Военные журналисты на переднем крае противопоставляют правду лжи. И Семен на самом деле умер за правду», — заявил Баженов.

Ранее 5-tv.ru сообшал, что в подмосковной Балашихе завершили работу над муралом с портретом Семена Еремина. Изображение журналиста размером 40 на 12 метров нанесли на фасад дома по адресу: Луговая, 9, корпус 2. Автор мурала — художник из Балашихи Сергей Юраков.

Рядом с портретом Еремина изображены его награды: орден «За заслуги перед Отечеством» II степени и орден Мужества, которым военкор был награжден посмертно.

Еремин погиб 19 апреля во время съемки репортажа в зоне спецоперации. Съемочную группу атаковал украинский беспилотник, журналист скончался от полученных ранений. Ему было 42 года. Похоронили Еремина на Троекуровском кладбище.

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