В Балашихе завершили работу над муралом с портретом военкора Еремина

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 32 0

Изображение погибшего журналиста размером 40 на 12 метров нанесли на фасад одного из местных домов.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Погиб военкор Семен Еремин в зоне СВО

В подмосковной Балашихе завершили работу над муралом с портретом военкора «Известий» Семена Еремина, погибшего во время съемки репортажа в зоне спецоперации при атаке украинского FPV-дрона.

Изображение журналиста размером 40 на 12 метров нанесли на фасад дома по адресу: Луговая, 9, корпус 2. Автор мурала — художник из Балашихи Сергей Юраков.

Рядом с портретом Еремина изображены его награды: орден «За заслуги перед Отечеством» II степени и орден Мужества, которым военкор был награжден посмертно.

На днях выяснилось, что к гибели Еремина могут быть причастны боевики 15-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил украинский военнопленный Роберт Погорелов.

По его словам, именно в зоне ответственности 15-го батальона весной 2024 года находилась территория, где погиб российский военкор.

Семен Еремин погиб 19 апреля во время съемки репортажа в зоне спецоперации. Съемочную группу атаковал украинский беспилотник, журналист скончался от полученных ранений. Ему было 42 года.

Еремина похоронили на Троекуровском кладбище. Президент России Владимир Путин наградил военкора Орденом Мужества посмертно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Балашихе приступили к созданию мурала с портретом военкора «Известий» Семена Еремина.

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