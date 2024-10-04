В ходе сражений за город ВСУ потеряли значительную часть элитных формирований.

Российские военные раскрыли детали операции по освобождению Угледара. Важную роль во время сражения за город сыграли танкисты морской пехоты Тихоокеанского флота.

Одним из первых заходил в населенный пункт экипаж Т-80 с минным тралом и дополнительной бронезащитой. Он прокладывал путь штурмовикам и принял на себя немало ударов украинских боевиков

«После первого выстрела все идет на кураже, и профессионально до автоматизма все задачи в голове уже проложены», — говорит командир танкового взвода с позывным «Берсерк».

Подавить сопротивление противника удалось и благодаря огневой поддержке снайперских групп. Они окопались в засадах вокруг Угледара и били точно в цель.

Украинское командование бросило на защиту города самые боеспособные подразделения. В итоге потеряло значительную часть элитных формирований ВСУ и много бронетехники.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.