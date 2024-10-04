ВСУ пять раз пытались прорваться через российскую границу в Курской области

Не добившись успеха, боевики отступили с потерями.
Фото: www.globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand
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Российские войска отразили пять попыток украинских боевиков прорваться через границу РФ в Курской области. Об этом сообщает министерство обороны России.
«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый путь», — говорится в сообщении военного ведомства.
Не добившись успеха, ВСУ отступили, потеряв более 30 боевиков убитыми и ранеными. Кроме того, ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину и два автомобиля.
Также за прошедшие сутки подразделениями группировки войск «Север» отражены две контратаки. ВС РФ продолжают наступать, оттесняя ВСУ с территории Курской области.
Украинские боевики напали на Курскую область утром 6 августа. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам приграничного региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО).
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что за неделю в плен российским военным сдались 83 украинских боевика.
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