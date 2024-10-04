ВСУ пять раз пытались прорваться через российскую границу в Курской области

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 58 0

Не добившись успеха, боевики отступили с потерями.

ВСУ пять раз пытались прорваться через российскую границу в Курской области

Фото: www.globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand

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Тема:
Спецоперация

Российские войска отразили пять попыток украинских боевиков прорваться через границу РФ в Курской области. Об этом сообщает министерство обороны России.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый путь», — говорится в сообщении военного ведомства.

Не добившись успеха, ВСУ отступили, потеряв более 30 боевиков убитыми и ранеными. Кроме того, ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину и два автомобиля.

Также за прошедшие сутки подразделениями группировки войск «Север» отражены две контратаки. ВС РФ продолжают наступать, оттесняя ВСУ с территории Курской области.

Украинские боевики напали на Курскую область утром 6 августа. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам приграничного региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что за неделю в плен российским военным сдались 83 украинских боевика.

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