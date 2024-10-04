Половина из них — при зачистке Угледара в ДНР.
Фото: www.globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand
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За неделю в плен российским военным сдались 83 украинских боевика. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Из них 44 в ходе зачистки населенного пункта Угледар Донецкой народной республики», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Об освобождении Угледара в ДНР Минобороны РФ сообщило накануне. В данном направлении работали подразделения группировки войск «Восток». Всего за неделю ВСУ потеряли в этом направлении до 890 боевиков убитыми и ранеными, а также два танка, 60 автомобилей, 12 артиллерийских орудий и восемь полевых складов с боеприпасами.
Стратегическая важность: как российские бойцы освобождали Угледар
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что как потеря Угледара скажется на положении Зеленского.
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