За неделю в плен российским военным сдались 83 украинских боевика. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Из них 44 в ходе зачистки населенного пункта Угледар Донецкой народной республики», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Об освобождении Угледара в ДНР Минобороны РФ сообщило накануне. В данном направлении работали подразделения группировки войск «Восток». Всего за неделю ВСУ потеряли в этом направлении до 890 боевиков убитыми и ранеными, а также два танка, 60 автомобилей, 12 артиллерийских орудий и восемь полевых складов с боеприпасами.

Стратегическая важность: как российские бойцы освобождали Угледар

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что как потеря Угледара скажется на положении Зеленского.