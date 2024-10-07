Силы ПВО за ночь уничтожили 21 украинский дрон над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытки армии Украины атаковать регионы РФ с применением 21 беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

В частности, в небе над Крымом силы ПВО уничтожили 12 украинских дронов, над Курской областью — шесть, а над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской — сбиты по одному БПЛА.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Суджи рассказали о зверствах боевиков ВСУ и иностранных наемников. В частности, боевики расстреляли группу безоружных людей, а над другими горожанами издевались, избивая их и устраивая погромы в домах.