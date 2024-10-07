Силы ПВО за ночь уничтожили 21 украинский дрон над регионами России

|
Евгения Романова
Евгения Романова 33 0

Больше всего атаке подвергся Крым.

Силы ПВО за ночь уничтожили 21 украинский дрон над регионами России

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытки армии Украины атаковать регионы РФ с применением 21 беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

В частности, в небе над Крымом силы ПВО уничтожили 12 украинских дронов, над Курской областью — шесть, а над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской — сбиты по одному БПЛА.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Суджи рассказали о зверствах боевиков ВСУ и иностранных наемников. В частности, боевики расстреляли группу безоружных людей, а над другими горожанами издевались, избивая их и устраивая погромы в домах.

Тема:
Курская область
7 окт
Расчет системы «Земледелие» сорвал контратаку ВСУ под Авдеевкой. Лучшее видео из зоны СВО
7 окт
Жители Суджи рассказали о зверствах боевиков ВСУ и иностранных наемников
6 окт
Силы ПВО сбили 4 дрона ВСУ над Курской, Белгородской и Воронежской областями
6 окт
Боевики ВСУ бегут: артиллерия ВС РФ уничтожает противника в Курском приграничье
5 окт
Более 400 боевиков и 16 единиц бронетехники: успехи ВС РФ в Курской области за сутки
4 окт
«Система поставки боевиков»: как НАТО толкает Украину на террористические действия
4 окт
Песков об атаке ВСУ на Курскую АЭС: «Играют с огнем»
4 окт
Горелые машины и автоматные очереди: как педагоги покидали курское пограничье
3 окт
Стало большой ошибкой: зачем Украина отправила в Курскую область лучшие танки
3 окт
Украинские боевики пытались пять раз прорваться через границу в Курской области
+9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
94.87
-0.16 104.74
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:04
Культурный код как вдохновение: на Неделе моды в Москве собрались кутюрье из 36 регионов РФ
10:50
Умер бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике Кипьегон Бетт
10:36
Укусил в ответ: мужчина в Бразилии спасся от гигантской змеи встречной атакой
10:20
«Лучший подарок»: Чуйков отметил 35-летие с Муцениеце на фоне слухов о расставании
10:16
Наука обороны и джентльменская подача: в Москве завершился первый Гран-при по боевому самбо
10:08
В Кабардино-Балкарии экс-медсестра похитила лекарства на 8,5 млн рублей

Сейчас читают

Технологии есть — аналитики не надо: армия США неохотно извлекает уроки из СВО
Причиной смерти Андрея Неретина стал двухдневный запой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения