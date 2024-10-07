Дела возбуждены против журналистов из Швейцарии и Франции за съемки в Курской области
ФСБ возбудила дела против иностранных журналистов, проникших в Курскую область
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Им грозит до пяти лет тюрьмы.
Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дела в отношении журналистов швейцарского холдинга СНMedia и французского канала France 24, которые незаконно пересекли границу РФ в Курской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Уточняется, что возбуждены и расследуются дела по статье «Незаконное пересечение государственной границы РФ». Фигурантами стали сотрудник СНMedia Курт Пельда и работник France 24 Кэтрин Норрис Трент. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
Всего с 17 августа ФСБ РФ возбудила уголовные дела за аналогичные противоправные деяния в отношении 14 иностранных журналистов.
Прежде сообщалось, что представительница французского СМИ Кэтрин Норрис Трент и ее коллеги незаконно побывали в Курской области. Причем группа журналистов оказалась там в сопровождении боевиков ВСУ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова незамедлительно прокомментировала это незаконное посещение региона РФ иностранными сотрудниками СМИ.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru писал, что незаконно пересекшим границу РФ иностранным журналистам грозит тюрьма. Здесь уже речь идет о двух репортерах из США и одном представителе румынского СМИ, которые снимали репортажи в Судже.
- 7 окт
- «Все немного иначе»: в войсках РФ рассказали о трудностях боев в Курской области
- 7 окт
- Правительство РФ уточнило порядок трудоустройства для эвакуированных из приграничья
- 7 окт
- Силы ПВО за ночь уничтожили 21 украинский дрон над регионами России
- 7 окт
- Расчет системы «Земледелие» сорвал контратаку ВСУ под Авдеевкой. Лучшее видео из зоны СВО
- 7 окт
- Жители Суджи рассказали о зверствах боевиков ВСУ и иностранных наемников
- 6 окт
- Силы ПВО сбили 4 дрона ВСУ над Курской, Белгородской и Воронежской областями
- 6 окт
- Боевики ВСУ бегут: артиллерия ВС РФ уничтожает противника в Курском приграничье
- 5 окт
- Более 400 боевиков и 16 единиц бронетехники: успехи ВС РФ в Курской области за сутки
- 4 окт
- «Система поставки боевиков»: как НАТО толкает Украину на террористические действия
- 4 окт
- Песков об атаке ВСУ на Курскую АЭС: «Играют с огнем»
Читайте также
94%
-0.16 104.74
-0.13
Нашли ошибку?