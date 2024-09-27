Незаконно пересекшим границу РФ иностранным журналистам грозит до 5 лет тюрьмы
ФСБ возбудила дела против двух репортеров из США и одного представителя румынского СМИ. Все они вели репортажи из Курской области, куда попали в сопровождении украинских боевиков.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
До пяти лет лишения свободы грозит двум американским репортерам телеканала ABC и румынскому журналисту Нot News. Все они незаконно пересекли границу России в Курской области в сопровождении украинских боевиков и снимали репортажи в Судже. Всего с 17 августа за аналогичные преступления возбуждены дела в отношении 12 иностранных журналистов, заявили в ФСБ.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что французская журналистка незаконно посетила Курскую область.
- 27 сент
- Школы Курска и Курчатова с 1 октября переведут на смешанный формат обучения
- 27 сент
- За неделю ВС РФ пресекли 11 попыток ВСУ прорваться через границу России
- 27 сент
- Артиллеристы поразили технику и пехоту ВСУ под Авдеевкой. Лучшее видео из зоны СВО
- 27 сент
- В Глушковском районе Курской области уничтожена техника ВСУ
- 26 сент
- Более 17,4 тысячи боевиков и 130 танков: ВС РФ вытесняют противника из Курской области
- 26 сент
- Военная смекалка морпехов ВС РФ. Лучшее видео из зоны СВО
- 25 сент
- Сутки просидел в подвале с телом сослуживца: как боевики ВСУ сдаются в плен под Курском
- 25 сент
- В Курской области пресекли новые попытки ВСУ прорваться через границу
- 25 сент
- Небо над Курской областью под защитой Су-35с. Лучшее видео из зоны СВО
- 25 сент
- «Следующие месяцы будут решающими»: Зеленский сделал заявление о конфликте на Украине
Читайте также
68%
0.02 103.19
-0.29
Нашли ошибку?