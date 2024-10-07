Поставлялось с Запада: ВСУ применили химическое оружие в курской Судже

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Минобороны РФ: при атаке на Курскую область ВСУ применили химическое оружие

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Киевский режим не гнушается запрещенными приемами, которые противоречат международным конвенциям.

Во время вторжения в Суджу в августе украинские националисты применяли химоружие. Из-за него в результате пострадали более 20 российский солдат. Об этом сегодня сообщили в Минобороны.

В том, что киевский режим не гнушается запрещенными приемами, которые противоречат международным конвенциям, доказал анализ отобранных проб. Известно, что националисты под видом дымовых снарядов использовали кассетные боеприпасы с хлором и другими токсинами, которые поражают дыхательные пути. Более того, выяснилось, что почти четыре тысячи таких снарядов были поставлены Украине в прошлом году в рамках пакета военной помощи от Запада.

«Использование токсичности металлохлоридной смеси из боеприпасов такого типа показали, что продукты его горения обладают сильным раздражающим действием на верхние дыхательные пути и могут вызывать тяжелые отравления. Это послужило для запрета производства и использования таких снарядов в США. На этом фоне сообщения о закупке Украиной токсичных химикатов, включенных в списки конвенции, и молчание ОЗХО по данным фактам вызывает еще больше вопросов», — заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

По данным нашего Минобороны, всего в ходе боевых действий ВСУ применили токсичные боеприпасы более 400 раз. Между тем, поступают сообщения о том, что Запад готовит провокации против России, пытаясь обвинить нашу страну в использовании химоружия. В военном ведомстве называют такие заявления безосновательными — все запасы Россия уничтожили еще 2017-м под контролем Организации по запрещению химического оружия.

Украинские боевики напали на Курскую область утром 6 августа. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам приграничного региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО).

Тема:
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