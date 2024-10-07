Также поражены два военные аэродромы противника в ходе спецоперации.

Вооруженные силы России уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию RADA RPS-42, принадлежащую армии Украины, в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что для уничтожения РЛС были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ.

«Уничтожена многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля, нанесено поражение инфраструктуре двух военных аэродромов, складам боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ», — говорится в сообщении.

Вместе с тем войска РФ нанесли поражение цехам производства и местам хранения БПЛА противника, а еще скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 129 районах.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что войска России освободили населенный пункт Гродовка ДНР.