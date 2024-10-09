Мрачный период отступает: москвичам спрогнозировали солнечную погоду на этой неделе

Синоптик Вильфанд: погода в Москве улучшится с уходом циклона на этой неделе
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
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Жители столицы еще успеют насладиться теплыми деньками.
Обрушившийся на Москву и Подмосковье циклон постепенно уходит на восток. Вместе с собой он уносит как дожди, так и мрачную погоду. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Циклон, который обусловил такую мрачноватую погоду, осенние небольшие дождики, в метеорологии они называются обложными, уходит на восток», — отметил синоптик.
Вильфанд пояснил, что в итоге осадки постепенно сойдут на нет, лишь немного проявляясь по ночам. Тем не менее ожидается значительное понижение температуры воздуха уже в эту среду, предупредил эксперт. Он уточнил, что ночью в городе будет плюс шесть градусов, а в области в три раза ниже — до плюс двух.
Ночью в четверг, 10 октября, в столице ожидается от плюс трех до плюс пяти градусов. Днем прогнозируется до плюс десяти градусов. Вместе с тем днем не будет осадков, а погода окажется солнечной.
По словам Вильфанда, текущее понижение температуры в октябре — норма для этого времени года.
Ранее 5-tv.ru писал, как жителей Москвы предупредили о радиационном тумане до 13 октября.
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