Мрачный период отступает: москвичам спрогнозировали солнечную погоду на этой неделе

Жители столицы еще успеют насладиться теплыми деньками.

Обрушившийся на Москву и Подмосковье циклон постепенно уходит на восток. Вместе с собой он уносит как дожди, так и мрачную погоду. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Циклон, который обусловил такую мрачноватую погоду, осенние небольшие дождики, в метеорологии они называются обложными, уходит на восток», — отметил синоптик.

Вильфанд пояснил, что в итоге осадки постепенно сойдут на нет, лишь немного проявляясь по ночам. Тем не менее ожидается значительное понижение температуры воздуха уже в эту среду, предупредил эксперт. Он уточнил, что ночью в городе будет плюс шесть градусов, а в области в три раза ниже — до плюс двух.

Ночью в четверг, 10 октября, в столице ожидается от плюс трех до плюс пяти градусов. Днем прогнозируется до плюс десяти градусов. Вместе с тем днем не будет осадков, а погода окажется солнечной.

По словам Вильфанда, текущее понижение температуры в октябре — норма для этого времени года.

Ранее 5-tv.ru писал, как жителей Москвы предупредили о радиационном тумане до 13 октября.