Российские силы нанесли удар по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время их ротации в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск „Запад“ с помощью БПЛА в ночное время были выявлены несколько единиц боевой техники и живая сила ВСУ в Харьковской области. Боевики ВСУ пытались провести ротацию подразделений на своих боевых позициях», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Разведчики выждали, когда украинские боевики прибудут на место высадки, после чего нанесли внезапный удар по скоплениям противника при помощи боевого беспилотника. Поразив боевую технику, российские силы уничтожили и пытавшихся сбежать боевиков.

Средства объективного контроля зафиксировало поражение целей, после чего кадрами с места действий поделилось Минобороны России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства ПВО уничтожили за ночь более 90 беспилотников ВСУ над территорией РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.