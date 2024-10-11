Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Юры
У мальчика сложное генетическое заболевание.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю мальчика Юры из Екатеринбурга.
У него сложное генетическое заболевание. Даже обычная простуда смертельно опасна! Но помочь ребенку можно. Требуется специальное оборудование — пневмовибрационный жилет. Стоит он полтора миллиона рублей. Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше!
За сутки вы перечислили три миллиона 518 тысяч 187 рублей. Спасибо вам большое!
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