Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Юры

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У мальчика сложное генетическое заболевание.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю мальчика Юры из Екатеринбурга.

У него сложное генетическое заболевание. Даже обычная простуда смертельно опасна! Но помочь ребенку можно. Требуется специальное оборудование — пневмовибрационный жилет. Стоит он полтора миллиона рублей. Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше!

За сутки вы перечислили три миллиона 518 тысяч 187 рублей. Спасибо вам большое!

Тема:
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