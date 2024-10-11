Нобелевская премия мира присуждена японским борцам с ядерным оружием

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 18 0

Именно они сформировали мнение о том, что применение такого вида оружия абсолютно неприемлемо.

Нобелевская премия мира присуждена японским борцам с ядерным оружием

Фото: ТАСС/JT Vintage

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Тема:
Нобелевская премия Бомбардировка Хиросимы

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2024 году стала японская организация Nihon Hidankyo. Ее основали «Хибакуся» — люди, которые пережили ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

«Движение „Хибакуся“ получает премию мира за свои усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, а также за демонстрацию живых свидетельств того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано вновь», — указано на сайте Нобелевского комитета.

По словам представителей комитета, эти люди своими личными историями образовали масштабную мировую оппозицию, которая выступает против распространения и использования ядерного оружия. Именно они сформировали неписанное, но общепринятое «табу» — норму, которая указывает на неприемлемость применения такого вида оружия в любых условиях.

В Нобелевском комитете отметили, что благодаря усилиям «Хибакуся» ядерное оружие не применяется на протяжение 80 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2023 году Нобелевскую премию мира получила иранская правозащитница Наргес Мохаммади. Тогда жюри отметило борьбу Мохаммади против угнетения женщин и за продвижение прав человека и свободы для всех.

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