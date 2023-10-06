Нобелевскую премию мира присудили иранской правозащитнице Наргес Мохаммади
Прежде стали известны лауреаты премии по физике, химии и литературе.
Фото: Reuters / MOHAMMADI FAMILY ARCHIVE PHOTOS
Нобелевская премия мира 2023 года присуждена иранской правозащитнице Наргес Мохаммади. Об этом сообщает Норвежский нобелевский комитет.
Жюри отметило борьбу Мохаммади против угнетения женщин и за продвижение прав человека и свободы для всех.
Прежде стало известно, что Нобелевскую премию в области физики 2023 года присудили ученым за изучение электронов и природы света, по химии — за открытие и синтез квантовых точек, а по литературе — за новаторские пьесы и прозу.
Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению старшего научного сотрудника Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаила Болкова, Нобелевская премия 2023 года в области физиологии и медицины представляет собой прорыв в сфере медицинских технологий.
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