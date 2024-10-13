«Небо будет хмуриться»: москвичам пообещали снег 14 октября

Москвичам 14 октября пообещали снег
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
Ожидаются мокрые осадки и сильные порывы ветра.
На праздник Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября, москвичам стоит ожидать снег. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в своем Telegram-канале.
Не зря эта дата в народном календаре считается днем, когда снежинки должны активно посыпаться с неба. Этот год не нарушит примету и порадует (или огорчит) жителей столицы.
«В понедельник небо будет хмуриться, в светлое время суток начнутся дожди, переходящие в мокрый снегопад со стандартными выступами временного снежного покрова Москвы толщиной 0,2-0,6 сантиметра, который, напротив, будет таять», — сообщил специалист.
Также специалист предупредил о сильных порывах ветра. Из-за их сочетания с высокой влажностью, температура воздуха будет ощущаться ниже, чем она есть на самом деле. Примечательно, что столбики термометров и без этого не соответствуют климатическим нормам на середину октября.
К концу недели погода нормализуется до общепринятых показателей. В выходные ожидается солнце и до +12 градусов тепла.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что фаза Эль-Ниньо завершилась, началась более холодная — Ла-Нинья.
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