«Небо будет хмуриться»: москвичам пообещали снег 14 октября

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 28 0

Москвичам 14 октября пообещали снег

«Небо будет хмуриться»: москвичам пообещали снег 14 октября

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Тема:
Погода

Ожидаются мокрые осадки и сильные порывы ветра.

На праздник Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября, москвичам стоит ожидать снег. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в своем Telegram-канале.

Не зря эта дата в народном календаре считается днем, когда снежинки должны активно посыпаться с неба. Этот год не нарушит примету и порадует (или огорчит) жителей столицы.

«В понедельник небо будет хмуриться, в светлое время суток начнутся дожди, переходящие в мокрый снегопад со стандартными выступами временного снежного покрова Москвы толщиной 0,2-0,6 сантиметра, который, напротив, будет таять», — сообщил специалист.

Также специалист предупредил о сильных порывах ветра. Из-за их сочетания с высокой влажностью, температура воздуха будет ощущаться ниже, чем она есть на самом деле. Примечательно, что столбики термометров и без этого не соответствуют климатическим нормам на середину октября.

К концу недели погода нормализуется до общепринятых показателей. В выходные ожидается солнце и до +12 градусов тепла.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что фаза Эль-Ниньо завершилась, началась более холодная — Ла-Нинья.

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