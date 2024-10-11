Вильфанд: фаза Эль-Ниньо завершилась, началась более холодная — Ла-Нинья

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 37 0

Как это скажется на климате?

Фото, видео: www.globallookpress.com/Noaa-21 Satellite/Nasa; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

В России завершилась фаза Эль-Ниньо, началась более холодная — Ла-Нинья. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия».

«Влияние Эль-Ниньо завершилось еще в июне–июле, и в августе уже была нейтральная фаза. Сейчас начинает развиваться Ла-Нинья», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что фаза Эль-Ниньо серьезно не повлияла на Россию в этом году.

Эль-Ниньо в переводе с испанского означает «мальчик», а Ла-Нинья — «девочка». Эль-Ниньо характеризуется тем, что нагретые поверхностные воды экваториальной части Тихого океана смещаются в восточном направлении. Вследствие этого на центральной и восточной территориях океана наблюдается теплая погода.

При проявлении феномена Эль-Ниньо наблюдается массовая гибель рыбы и исчезновение птиц. Унося с собой влагу, потоки воздуха обрушивают ее на Перуано-Чилийское побережье. В результате там часто фиксируются паводки, сели, наводнения, а по берегам Америки разрастаются красные водоросли, благодаря которым приливы и окрестили «красными».

Ла-Нинья, напротив, охлаждает поверхность Тихого океана в тех же центральных и восточных областях. Таким образом два этих феномена уравновешивают друг друга, не давая температуре воздуха отклонится в ту или другую стороны.

Поначалу считалось, что Ла-Нинья, так же как и Эль-Ниньо, меняет климат исключительно на отдельных территориях, но, по мнению современных ученых, оба явления меняют климат на всей планете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в следующий понедельник в Москве может выпасть мокрый снег.

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