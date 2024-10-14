Министерство обороны показало кадры освобождения Островского в Донецкой народной республике. Населенный пункт зачистили военнослужащие «Южной» группировки.

Оборону противника прорвали бойцы на мотоциклах, после чего в поселок вошли наши танковые подразделения. Как рассказали сами военные, операцию разработали и провели всего за несколько дней. Боеспособные отряды ВСУ под натиском спешно отступили, бросив вооружение, технику и своих же товарищей. Многие украинские солдаты не стали сопротивляться, сложили оружие и сдались в плен.

«Мы не стали затягивать и в течение трех дней собрали штурмовые группы, собрали технику, разработали план захода и зашли в населенный пункт Островское», — рассказал командир роты с позывном «Герцин».

«Выбили противника, подразделения, которые находились на этой позиции — они ушли. А залили пятый танковый батальон ВСУ, который даже танков не имеет», — добавил заместитель командира штурмовой роты с позывным «Тополь»

Националисты отступили в Курахово. Это крупный и хорошо защищенный укрепрайон, откуда боевики наносят удары, в том числе, по мирным жителям ДНР. Теперь российские подразделения смогут контролировать там деятельность ВСУ и их пути снабжения.

А в перспективе — развить наступление на Курахово: город расположен менее, чем в километре от освобожденного Островского.