Минобороны РФ показало кадры освобождения Островского в ДНР

Эфирная новость 34 0

ВСУ бежали, бросив технику и сослуживцев.

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Министерство обороны показало кадры освобождения Островского в Донецкой народной республике. Населенный пункт зачистили военнослужащие «Южной» группировки.

Оборону противника прорвали бойцы на мотоциклах, после чего в поселок вошли наши танковые подразделения. Как рассказали сами военные, операцию разработали и провели всего за несколько дней. Боеспособные отряды ВСУ под натиском спешно отступили, бросив вооружение, технику и своих же товарищей. Многие украинские солдаты не стали сопротивляться, сложили оружие и сдались в плен.

«Мы не стали затягивать и в течение трех дней собрали штурмовые группы, собрали технику, разработали план захода и зашли в населенный пункт Островское», — рассказал командир роты с позывном «Герцин».

«Выбили противника, подразделения, которые находились на этой позиции — они ушли. А залили пятый танковый батальон ВСУ, который даже танков не имеет», — добавил заместитель командира штурмовой роты с позывным «Тополь»

Националисты отступили в Курахово. Это крупный и хорошо защищенный укрепрайон, откуда боевики наносят удары, в том числе, по мирным жителям ДНР. Теперь российские подразделения смогут контролировать там деятельность ВСУ и их пути снабжения.

А в перспективе — развить наступление на Курахово: город расположен менее, чем в километре от освобожденного Островского.

Тема:
Спецоперация
14 окт
Расчеты «Тор-М2» защищают небо курского приграничья. Лучшее видео из зоны СВО
14 окт
Уникальная маневренность мототехники армии РФ. Лучшее видео из зоны СВО
13 окт
Более 300 боевиков и 10 единиц бронетехники: успехи армии РФ в Курской области
13 окт
Два бойца РФ пострадали при атаке дрона ВСУ на авто в Белгородской области
13 окт
Армия России нанесла поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ
13 окт
Войска РФ освободили населенный пункт Михайловка ДНР
13 окт
Европа угасает: уровень поддержки Украины неуклонно падает со стороны ЕС и США
13 окт
Враг бежит: российские силы решительно выдавливают ВСУ из Донбасса
13 окт
Позиции врага в огне: бойцы группировки «Центр» атакуют крупный укрепрайон ВСУ
13 окт
Реальность ВСУ: дезертирство, мародерство и новый послабляющий закон
+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
96.07
-1.17 105.11
-1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:39
«Наконец-то!» — Кеосаян приветствовал появление Глобального Юга в кинематографе
9:22
Песков предложил проанализировать идею о введении налога на бездетность
9:04
Новые штрафы за выгул собак в России 2024: за что владельцев накажут рублем
8:48
Минобороны РФ показало кадры освобождения Островского в ДНР
8:36
Канье Уэста обвинили в изнасиловании на вечеринке рэпера P. Diddy
8:22
Лянка Грыу мечтает сняться в азиатском кино: «У них совершенно другой подход»

Сейчас читают

В 70 уже не Нюша: Пригожин высказался о псевдонимах артистов
Не дали спеть любимую песню: ночь в казанском караоке окончилась стрельбой
«Недостаточно защиты»: как вирусные инфекции матери влияют на развитие плода
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака