В Подмосковье неизвестный расстрелял автомобиль с участником СВО
Правоохранители устанавливают возможные мотивы убийства мужчины.
Фото, видео: Telegram/ГСУ СК России по Московской области/gsuskmosobl; 5-tv.ru
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Неизвестный расстрелял машину с человеком в Подмосковье, в результате чего водитель скончался на месте. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по Московской области в Telegram-канале.
Случилось все 16 октября около девяти часов утра в деревне Меленки Солнечногорского городского округа.
«Неизвестный… произвел не менее трех выстрелов в боковое окно водительской двери автомобиля под управлением местного жителя. В результате мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении.
Причем автомобиль продолжил ехать после нападения до тех пор, пока не врезался в забор дома. На месте работают наиболее опытные следователи и криминалисты. Они осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей. Правоохранители устанавливают возможные мотивы убийства мужчины.
При этом источник 5-tv.ru сообщает, что погибший был военным. Он только неделю назад вернулся домой из зоны проведения спецоперации (СВО).
Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Екатеринбурга убил своего новорожденного внука и сбежал. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту произошедшего.
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