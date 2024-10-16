В Подмосковье неизвестный расстрелял автомобиль с участником СВО

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 80 0

Правоохранители устанавливают возможные мотивы убийства мужчины.

Фото, видео: Telegram/ГСУ СК России по Московской области/gsuskmosobl; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Неизвестный расстрелял машину с человеком в Подмосковье, в результате чего водитель скончался на месте. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по Московской области в Telegram-канале.

Случилось все 16 октября около девяти часов утра в деревне Меленки Солнечногорского городского округа.

«Неизвестный… произвел не менее трех выстрелов в боковое окно водительской двери автомобиля под управлением местного жителя. В результате мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении.

Причем автомобиль продолжил ехать после нападения до тех пор, пока не врезался в забор дома. На месте работают наиболее опытные следователи и криминалисты. Они осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей. Правоохранители устанавливают возможные мотивы убийства мужчины.

При этом источник 5-tv.ru сообщает, что погибший был военным. Он только неделю назад вернулся домой из зоны проведения спецоперации (СВО).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Екатеринбурга убил своего новорожденного внука и сбежал. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

Тема:
Спецоперация
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