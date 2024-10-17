«Дай мне денег»: в Сети разлетелись мемы после презентации «плана победы» Зеленского
В Сети активно распространяются мемы по теме плана победы Владимира Зеленского
Фото: www.globallookpress.com/Henri Szwarc
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Свою стратегию глава киевского режима представил 16 октября.
Пользователи Сети начали создавать и распространять шуточные картинки после того, как президент* Украины Владимир Зеленский представил свой «план победы» в Верховной раде 16 октября. Общество отреагировало вполне коротко и ясно на его очередные мольбы, направленные Западу.
В основном на мемах изображен Зеленский, просящий денег на реализацию своего плана по урегулированию конфликта с Россией. Например, на одной из картинок так и написано на английском языке: «Дай мне денег», а под словами — сам политик с протянутой рукой.
Посмеялись пользователи и над очередным заявлением Зеленского про необходимость Украины вступить в НАТО. Так, на одном из мемов изображен политик, а рядом с ним высокий указатель с надписью «Должен быть таким высоким, чтобы вступить в НАТО». При этом глава киевского режима ниже знака.
«План победы» Украины
В среду, 16 октября, Владимир Зеленский впервые публично представил «план победы» Незалежной в конфликте с Россией. Суть стратегии он изложил, выступая в Верховной раде. По словам Зеленского, данный план не предусматривает уступку территорий или заморозку конфликта. В случае его принятия конфликт можно завершить, считает Зеленский, не позднее 2025 года.
«План победы» можно реализовать. Он зависит от партнеров. Подчеркиваю: от партнеров. Не от России. Россия не хочет честного мира», — сказал глава киевского режима.
Состоит план из пяти пунктов:
- вступление Украины в НАТО;
- продолжение операции ВСУ в России и снятие ограничений по ударам вглубь страны;
- размещение на Украине комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания;
- развитие стратегически-экономического потенциала страны;
- использование опыта ВСУ для укрепления обороны НАТО и Европы.
Еще план имеет три секретных приложения. Подробнее о нем читайте в материале 5-tv.ru.
Ранее 5-tv.ru писал, что западные эксперты называют тезисы «плана победы» Зеленского невыполнимыми.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
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