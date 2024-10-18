Рок-группа «Чайф» выпустила песню «Донбасское лето»

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 17 0

Композиция посвящена всем российским героям, которые находятся на полях СВО.

Рок-группа «Чайф» выпустила песню «Донбасское лето»

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

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Тема:
Спецоперация

Советская и российская рок-группа «Чайф» выпустила песню «Донбасское лето», которая призвана стать оберегом для всех людей, которые служат Родине на полях специальной военной операции. Видеозапись с исполнением композиции опубликована в Telegram-канале группы.

«Дорогие наши военнослужащие Вооруженных сил России. Эту песню мы написали специально для вас. С наилучшими пожеланиями, чтобы она стала для вас хорошим музыкальным оберегом», — сказал лидер группы Владимир Шахрин в конце видеоролика.

Песня длится около трех минут и исполняется под акустическую гитару. Чтобы записать эту композицию, вместе собрались все музыканты, которые создали это музыкальное объединение 40 лет назад: Владимир Шахрин, Владимир Бегунов и Михаил Перов.

Ранее 5-tv.ru передавал слова российского президента Владимира Путина о героях СВО. По его словам, подвиги этих людей навсегда останутся в памяти россиян. Он также отметил, что эти люди обладают невероятным мужеством, которое поможет им пережить любые невзгоды.

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