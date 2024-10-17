«Постоянно. Всегда»: Путин о вечной памяти о подвигах участников СВО

Президент считает, что людей с таким сильным характером не смогут сломить даже полученные в ходе боевых действий травмы.

В России всегда будут помнить подвиги участников специальной военной операции. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин на встрече с участниками турнира для ветеранов СВО «Герои нашего времени» в Уфе.

«Вся Россия вас будет помнить. Постоянно. Всегда», — подчеркнул глава РФ.

По словам президента, ничто не может сломить людей с таким сильным характером. На их пути развития не смогут встать даже травмы, полученные в ходе боевых действий.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы освободили село Максимильяновка в ДНР.