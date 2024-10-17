«Постоянно. Всегда»: Путин о вечной памяти о подвигах участников СВО

Путин: Россия всегда будет помнить подвиг участников СВО
Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын
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Президент считает, что людей с таким сильным характером не смогут сломить даже полученные в ходе боевых действий травмы.
В России всегда будут помнить подвиги участников специальной военной операции. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин на встрече с участниками турнира для ветеранов СВО «Герои нашего времени» в Уфе.
«Вся Россия вас будет помнить. Постоянно. Всегда», — подчеркнул глава РФ.
По словам президента, ничто не может сломить людей с таким сильным характером. На их пути развития не смогут встать даже травмы, полученные в ходе боевых действий.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы освободили село Максимильяновка в ДНР.
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