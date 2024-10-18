Путин: России нужен долгосрочный и устойчивый мир на Украине

Будущие переговоры должны учитывать безопасность всех сторон конфликта.
Фото: © РИА Новости/Максим Гучек
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России необходим долгосрочный и устойчивый мир на Украине. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран-участниц БРИКС.
«Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на две или на год для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом. Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира», — заявил президент России.
Президент также отметил, что процесс урегулирования конфликта на Украине весьма непрост, и важно учесть безопасность всех действующих сторон.
Ранее, писал 5-tv.ru, Путин рассказал о предстоящих переговорах. Глава государства указал, что Россия готова вести диалог о мирном завершении конфликта на Украине, но лишь на базе Стамбульских соглашений 2022 года.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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