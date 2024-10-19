Пострадавшая женщина была покинута сослуживцами в декабре прошлого года.

Российские военнослужащие спасли брошенную Вооруженными силами Украины (ВСУ) на поле боя женщину, которая была ранена. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

Сослуживцы бросили раненую женщину, которая принимала участие в сражениях на стороне украинской армии. В конце декабря прошлого года ее обнаружили российские военные, которые доставили женщину в госпиталь, где она прошла курс лечения.

«Эта женщина получила статус военнопленной и находится на территории материковой России. Изъявила желание быть включенной в списки на обмен, так что теперь она ждет обмена», — рассказал Сальдо.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры возвращения российских бойцов из украинского плена.