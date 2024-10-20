Успел отправить жене последнее видео: пропавшего моряка ждут дома пятеро детей

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 505 0

Жена пропавшего моряка показала последнее видео с затонувшего судна на Сахалине

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Погода

Спасатели приостановили поиски двух членов экипажа, о судьбе которых ничего неизвестно после опрокидывания судна на Сахалине.

Один из моряков, который пропал в результате ЧП на судне «Григорий Ловцов» на Сахалине, последний раз выходил на связь в пятницу, 18 октября. Дома его ждет семья. Об этом рассказала его супруга Наргиза в беседе с 5-tv.ru.

Она отметила, что в тот день Нурлан в 13:17 по местному времени отправил ей последнее видеосообщение в мессенджере. Это было видео с борта судна.

«Это был его третий раз, до этого он два раза туда еще ездил, именно на это же строительство», — рассказала Наргиза.

Она также поделилась, что у них многодетная семья — моряка ждут дома пятеро детей.

Как сообщил корреспондент «Известий» Евгений Подтергера, сухогруз полностью ушел под воду. Судно находится в 200 метрах от берега на дне. Спасатели патрулируют в поисках двух человек акваторию порта Корсаков и залива, привлечен также вертолет Ми-8. Однако погода сейчас сильно ухудшилась, в районе перевернувшегося корабля усилился ветер. В связи с этим принято решение приостановить поиски.

«Григорий Ловцов» перевернулся на Сахалине

В пятницу, 18 октября, в порту Корсаков на Сахалине перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

На борту грузового судна находилось восемь человек. Уже обнаружены тела троих. Еще трое были госпитализированы, поиски двух членов экипажа продолжаются.

По какой причине произошла эта трагедия — пока не установлено. По предварительным данным, при перегрузке произошел крен и переворачивание судна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что моряк рассказал о своем спасении с перевернувшегося судна на Сахалине. По словам члена экипажа корабля, все произошло за считанные минуты.

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