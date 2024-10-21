Украинец оказался на поле боя насильно — его поймали, когда он шел на работу.

Украинский военнопленный Александр Ковбасюк попал в Вооруженные силы Украины (ВСУ) не по своей воле. Его насильно мобилизовали, когда он шел на работу. Рассказ украинца опубликовало Минобороны РФ.

«На работу шел, прямо на трассе поймали. Сказали, садись в машину, поедем обновлять данные и отпустим, пойдешь на работу», — рассказал он.

По словам Ковбасюка, его и остальных привезли на позицию «как собак». Выбросили и сказали держать полосу. Всего их было четверо. Они понимали, что таким количеством им не справиться, просили эвакуацию, но командование ВСУ их слова игнорировало.

«За что мне умирать? Я работаю. Они там сами сидят, а людей на мясо толкают. Ну просто хотел сбежать, ребята сбежали, также и я хотел», — сказал Ковбасюк.

Это не первый случай, когда украинцы говорят о жестокой мобилизации в стране. Например, боевик Владимир Гаврошенко раскрыл, что в ВСУ берут всех, даже инвалидов. У него, например, на руке нет трех пальцев. Из-за этого он не может даже стрелять из огнестрельного оружия.

Также украинцы вынуждены убегать от сотрудников военкомов, которые поджидают их в общественных местах. По дороге на работу или у входа в магазин.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ заставляли мобилизованных рыть окопы возле Чернобыльской АЭС, где радиация выше нормы в 12 раз.