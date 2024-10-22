Силуанов: современные платежные системы стали слишком политизированными

БРИКС работает над созданием независимой платежной системы, потому что другие инструменты финансового сообщения стали слишком политизированными. С таким заявлением выступил глава Минфина России Антон Силуанов в беседе с обозревателем «Известий» Николаем Ивановым.

По словам министра, система, которую разрабатывают в БРИКС должна заменить банковские организации, а также включить в себя систему передачи финансовых сообщений. Она будет построена на цифровых финансовых активах.

«Мы видим, что система передачи финансовых сообщений, расчетная система стали политизированными, поэтому, очевидно, что на саммите БРИКС тема независимой политики расчетной системы актуальна. Ну и на встрече министров финансов неоднократно про это говорили. Идут дискуссии, подготовлен доклад лидерам на саммите БРИКС, со стороны министров финансов, со стороны банков, будем рассматривать», — прокомментировал ситуацию Силуанов.

Саммит БРИКС 2024 в Казани

С 22 по 24 октября в Казани проведут саммит БРИКС, на который прибудут главы 24 государств. На встрече будут присутствовать лидеры Турции, Республики Сербской, КНР, Казахстана, Белоруссии, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ и других стран. Не смогли посетить саммит главы Бразилии, Кубы и Сербии.

Как уже сообщалось, главной темой саммита станет обсуждение вопросов по созданию независимой платежной системы для стран БРИКС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что БРИКС не намерено бороться с долларом, создавая собственную финансовую систему.