«Новая форма ведения политики»: гости саммита БРИКС делятся своими впечатлениями

У участников мероприятия впереди еще два дня, чтобы обменяться мнениями по всем ключевым вопросам.

Первый день саммита БРИКС завершился большим концертом в казанской ратуше. Там был организован торжественный прием. Президент Владимир Путин и лидеры стран-участниц форума пообщались уже в неформальной обстановке. Не только гостеприимство и богатую культуру России смогли оценить наши гости. Что еще их впечатлило — расскажет корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

От сельхозтехники и автобусов до комбайнов и медицинского оборудования. Почти все участники форума — приезжают на эту выставку в центре Казани. Гости из Эфиопии впечатлены легендарными российскими камазами.

Здесь в Татарстане — производят 60% всех российских грузовых машин. Участники форума восхищаются нашей тяжелой техникой.

«Это оборудование самого высокого качества для горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства. Я думаю, что если они придут в Эфиопию и Африку, у них будет лучший рынок, какой только может быть», — предположил Мелаку Алебель, министр промышленности Эфиопии.

Для огромного африканского континента Россия может предложить, например, и поликлинику на колесах, в которой основное медоборудование — тоже отечественное, от кардиографа до маммографа — умещается всего в двух чемоданах.

Последнее поколение вертолета «Ансат». Он полностью импортозамещенный. Если раньше здесь стояли канадские двигатели, то теперь отечественные. Это — медицинская версия. На таких машинах спасают людей в Боснии и Герцеговине, Туркменистане, Зимбабве, и не только. А сейчас к этим машинам присматриваются еще в Азии и Латинской Америке.

У глав государств в Казани — насыщенная программа. Владимир Путин накануне провел переговоры со своими коллегами из Индии, Китая, ЮАР. Уже вечером — российский лидер встретился с президентом Египта. Эта хорошо знакомая россиянам североафриканская страна пополнила ряды БРИКС в этом году. Официальный Каир — хороший друг Москвы.

«На Египет приходится примерно треть всего товарооборота России с Африкой. В 2023 году рост составил 16,4% ив этом, текущем году, рост продолжается причем даже большими темпами, чем в прошлом. Продолжается реализация крупных совместных проектов, в частности, строительство первой атомной электростанции Эль-Дабаа и российской промышленной зоны», — отметил Владимир Путин.

Весь день в аэропорту Казани приземлялись борты номер один. Уже вечером здесь совершил посадку самолет президента Венесуэлы. Николас Мадуро прилетел в Казань с супругой. И сразу же заявил, что БРИКС превратился в новый центр многополярного мира и дипломатии.

Владимир Путин в казанской ратуше приветствовал своих коллег на неформальном обеде. Впрочем, за окнами было уже темно — это скорее, протокольное название. Для глав государств выступили виртуозы камерного оркестра «Академия русской музыки». В программе — и сочинения, навеянные культурой стран БРИКС, и русская музыка, которую знают во всем мире.

После неформального обеда Владимир Путин еще раз пообщался с Си Цзиньпином и проводил его до автомобиля.

Столица Татарстана в эти дни, без преувеличения, центр мировой политики. Для освещения саммита в Казань приехали две тысячи журналистов. Почти половина — из-за рубежа. Здесь переводят с шестнадцати самых распространенных языков мира.

Многие журналисты и политологи в нашей стране не впервые. Несмотря на разные культуры, религии, обычаи, между всеми странами БРИКС есть общее.

«Я понимаю, что тут нет больших стран, маленьких стран, богатых стран, бедных стран такого нет. Все друг другу готовы помочь, друг другу обменяться технологиями», — заметил Девадатхан Дивакаран Наир, журналист из Индии.

«БРИКС — это новая форма ведения политики, которой, по сути, и должна быть политика с тех пор, как Аристотель писал о политике 2500 лет назад. Пытаемся найти консенсус, пытаемся сесть за один стол переговоров, занимаемся дипломатией», — рассказал Пепе Эскобар, журналист из Бразилии.

И таких возможностей будет еще много. Впереди — два дня, чтобы обменяться мнениями по всем ключевым вопросам.