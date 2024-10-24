«Доминируют над всем и вся»: Путин заявил о попытках помешать переходу к справедливому миропорядку

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Евгения Романова
Евгения Романова 24 0

Путин: привыкшие доминировать силы мешают переходу к справедливому миропорядку

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Тема:
Саммит БРИКС в Казани

Его становление тормозят привыкшие доминировать силы, в том числе путем санкций.

Привыкшие доминировать над всем и вся силы тормозят переход к новому многополярному миропорядку. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита БРИКС в формате «аутрич» в Казани.

«Переход к более справедливому мироустройству идет непросто. Его становление тормозят силы, привыкшие мыслить и действовать в логике доминирования над всем и вся», — сказал он.

В основе этого миропорядка, подчеркнул глава государства, должны лежать универсальные принципы уважения законных интересов и суверенного выбора стран и народов, а также соблюдения международного права и настрой на взаимовыгодное честное сотрудничество.

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Эти силы пытаются сдержать растущих конкурентов, в частности, независимое развитие стран Африки, Азии, Латинской Америки. Их инструментами являются незаконные односторонние санкции. Вместе с тем эти силы для своих целей манипулируют валютными и фондовыми рынками, а также вмешиваются во внутренние дела.

Саммит БРИКС 2024 в Казани

В Казани 22–24 октября проходит XVI саммит межгосударственного объединения БРИКС. Его называют одним из самых масштабных политических событий года. В нем принимают участие делегации из 36 стран.

Саммит посвящен тематике укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Особое внимание уделяется вопросам расширения взаиморасчетов в национальных валютах и учреждения категории «государств-партнеров» БРИКС.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украину используют для создания критических угроз безопасности. С таким заявлением выступил Путин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в формате «аутрич».

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