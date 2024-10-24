«Доминируют над всем и вся»: Путин заявил о попытках помешать переходу к справедливому миропорядку
Путин: привыкшие доминировать силы мешают переходу к справедливому миропорядку
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru
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Его становление тормозят привыкшие доминировать силы, в том числе путем санкций.
Привыкшие доминировать над всем и вся силы тормозят переход к новому многополярному миропорядку. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита БРИКС в формате «аутрич» в Казани.
«Переход к более справедливому мироустройству идет непросто. Его становление тормозят силы, привыкшие мыслить и действовать в логике доминирования над всем и вся», — сказал он.
В основе этого миропорядка, подчеркнул глава государства, должны лежать универсальные принципы уважения законных интересов и суверенного выбора стран и народов, а также соблюдения международного права и настрой на взаимовыгодное честное сотрудничество.
Эти силы пытаются сдержать растущих конкурентов, в частности, независимое развитие стран Африки, Азии, Латинской Америки. Их инструментами являются незаконные односторонние санкции. Вместе с тем эти силы для своих целей манипулируют валютными и фондовыми рынками, а также вмешиваются во внутренние дела.
Саммит БРИКС 2024 в Казани
В Казани 22–24 октября проходит XVI саммит межгосударственного объединения БРИКС. Его называют одним из самых масштабных политических событий года. В нем принимают участие делегации из 36 стран.
Саммит посвящен тематике укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Особое внимание уделяется вопросам расширения взаиморасчетов в национальных валютах и учреждения категории «государств-партнеров» БРИКС.
Ранее 5-tv.ru писал, что Украину используют для создания критических угроз безопасности. С таким заявлением выступил Путин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в формате «аутрич».
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