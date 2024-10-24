«Полная чушь»: Путин о попытках РФ посеять хаос в Британии

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 29 0

Путин назвал чушью провокации России в Великобритании

«Полная чушь»: Путин о попытках РФ посеять хаос в Британии

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Тема:
Саммит БРИКС в Казани

Беспорядки в европейских городах — результат политики лидеров государств ЕС.

Намерения России посеять хаос в Великобритании — это полная чушь. С таким заявлением выступил глава РФ Владимир Путин в ходе конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

«Послушайте меня, это, ну, спасибо вам за то, что вы напомнили мне про эту часть (вопроса — Прим.ред.). Ну, это полная чушь», — заявил российский лидер, отвечая на вопрос о якобы устроенных Россией провокациях на улицах Великобритании.

Президент также подчеркнул, что хаос в европейских городах — это результат внутренний политики каждого отдельно взятого государства.

БРИКС — межгосударственное объединение стран. Последний саммит на уровне глав входящих в него государств прошел в Йоханнесбурге в августе 2023 года. По его итогам члены БРИКС приняли решение об историческом расширении.

С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Карла III напали во время выступления в парламенте Австралии.

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