Морские пехотинцы рассказали об уничтожении колонны ВСУ в одном из приграничных районов Курской области.

На освобожденной территории осталось около 20 единиц вражеской техники, включая боевые машины Stryker и MaxxPro американского производства, а также несколько украинских бронетранспортеров «Казак».

По словам наших бойцов, главные факторы успеха — эффект неожиданности и грамотная тактика ведения боя. Благодаря ей экипажу одного нашего бронетранспортера удалось уничтожить сразу три боевые машины противника.

«Мы спрятались хорошо в лесу, раздался звук моторов. Я сразу понял, что дело идет к соприкосновению, зашли сзади. Они проехали, не увидели, что мы в засаде, а когда хотели выгрузить пехоту, я открыл огонь. Момент неожиданности, скорее всего, и один БТР победил троих», — рассказывает наводчик-оператор с позывным «Каспер».

Продолжают наносить удары по позициям ВСУ в приграничье Курской области и наши штурмовики Су-25. В результате также было подбито большое количество украинской бронетехники. После чего самолеты успешно вернулись на базу.