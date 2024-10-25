ВС РФ ликвидировали колонну ВСУ в курском приграничье
Экипажу одного российского БТР удалось уничтожить сразу три украинских.
Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru
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Морские пехотинцы рассказали об уничтожении колонны ВСУ в одном из приграничных районов Курской области.
На освобожденной территории осталось около 20 единиц вражеской техники, включая боевые машины Stryker и MaxxPro американского производства, а также несколько украинских бронетранспортеров «Казак».
По словам наших бойцов, главные факторы успеха — эффект неожиданности и грамотная тактика ведения боя. Благодаря ей экипажу одного нашего бронетранспортера удалось уничтожить сразу три боевые машины противника.
«Мы спрятались хорошо в лесу, раздался звук моторов. Я сразу понял, что дело идет к соприкосновению, зашли сзади. Они проехали, не увидели, что мы в засаде, а когда хотели выгрузить пехоту, я открыл огонь. Момент неожиданности, скорее всего, и один БТР победил троих», — рассказывает наводчик-оператор с позывным «Каспер».
Продолжают наносить удары по позициям ВСУ в приграничье Курской области и наши штурмовики Су-25. В результате также было подбито большое количество украинской бронетехники. После чего самолеты успешно вернулись на базу.
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