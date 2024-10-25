Путин: ВСУ потеряли стабильное управление подразделениями в Курской области

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 56 0

В окружении находятся порядка двух тысяч украинских боевиков.

Путин: ВСУ потеряли стабильное управление подразделениями в Курской области

Фото: © РИА Новости/ Сергей Бобылев

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Тема:
Курская область Спецоперация

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли стабильное управление окруженными подразделениями, которые сейчас находятся на территории Курской области. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью журналисту Ольге Скабеевой.

«В настоящее время предпринимаются попытки деблокировать. Люди, которые находятся в окружении, они даже не очень понимают, что они в окружении. Потому что, судя по той информации, которой мы располагаем, такое стабильное управление войсками потеряно», — сказал президент РФ.

Во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин заявил, что боевики ВСУ в приграничных районах Курской области блокированы и окружены. Это примерно около двух тысяч человек.

По словам президента, противник предпринимает попытки разблокировать боевиков, но у него ничего не получается.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

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