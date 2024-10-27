Артиллерия группировки «Центр» поддерживает наступление ВС РФ в районе Селидово
Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал работу расчета САУ «Мста-С».
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; 5-tv.ru
Артиллеристы группировки войск «Центр» поддерживают наступление российских бойцов в районе Селидово в Донецкой Народной Республике.
Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал работу расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С».
«Рассвет, ранее утро, все уже работают, достаточно глубоко мы заехали. Еще несколько месяцев (назад) это все были позиции ВСУ. Сейчас наши активно идут вперед. Артиллерию подтягивают ближе <…>, чтобы поддерживать наступление», — передает военкор.
Как отмечает командир орудия с позывным «Гаврик», самоходка находится в постоянном дежурстве.
«По разным объектам работают. Иногда выходят на расчет, чтобы поразить что-то движущееся. ВСУ сейчас активно пытаются что-то предпринять, пока наши войска продвигаются вперед», — пояснил корреспондент.
Заряжающий орудия с позывным «Пуля» пояснил, что военные поражают самые разные цели: от живой силы до техники.
О том, как развивается наступление войск ВС РФ на красноармейском направлении, смотрите в «Итоговой программе с Петром Марченко» в эфире РЕН ТВ.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные освободили населенный пункт Измайловка в ДНР.
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