Российские военные освободили населенный пункт Измайловка в ДНР

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 30 0

Группировкой войск «Центр» были ликвидированы около 600 боевиков ВСУ.

Российские военные освободили населенный пункт Измайловка в ДНР

Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Российские военные освободили населенный пункт Измайловка в Донецкой народной республике. Об этом сообщили представители Министерства Обороны Российской Федерации.

Благодаря слаженной работе подразделений войсковой группировки «Центр» было успешно отражено 11 контратак со стороны формирований 23-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й механизированных и 144-й пехотной бригад, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной, а также 425-го штурмового батальона ВСУ и 37-й бригады морской пехоты, вместе с 12-й бригадой Национальной гвардии.

Известно, что потери ВСУ были весьма внушительными: около 600 боевиков киевского режима, семь единиц техники (Из них два бронетранспортера Viking производства Швеции, одна боевая машина пехоты и четыре автомобиля), пять гаубиц (одна 152 мм гаубица «Мста-Б» и четыре 122 мм гаубицы Д-30), два орудия 152 мм, орудия Д-20 и противотанковая пушка «Рапира» 100 мм.

На днях армией России также был освобожден населенный пункт Александрополь в Донецкой народной республике.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что у украинцев сдают нервы под натиском политики Зеленского.

Тема:
Спецоперация
27 окт
Артиллерия группировки «Центр» поддерживает наступление ВС РФ в районе Селидово
27 окт
Путин выразил надежду, что Запад услышал его слова об ударах вглубь России
27 окт
План закручивания гаек: у украинцев сдают нервы под натиском политики Зеленского
27 окт
Российские флаги над Селидово и Горняком: ВС РФ наступают на покровском направлении
27 окт
Силы ПВО уничтожили 30 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами РФ
27 окт
Принят закон о расчете военных пенсий в 2025 году
26 окт
Силами ПВО было уничтожено 12 украинских беспилотников над Брянской областью
26 окт
ВС РФ за сутки отразили четыре контратаки ВСУ в курском приграничье
26 окт
ВС РФ освободили населенный пункт Александрополь в ДНР
26 окт
Российские вертолетчики помешали ротации ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
+7° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.67
-0.07 104.81
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:56
«Духовная связь»: сын Караченцова раскрыл, что актер любил больше всего
13:38
В Тель-Авиве 35 человек пострадали при наезде грузовика на остановку
13:20
Глава издания Readovka госпитализирован после серьезного ДТП под Смоленском
13:06
Артиллерия группировки «Центр» поддерживает наступление ВС РФ в районе Селидово
12:54
Российские военные освободили населенный пункт Измайловка в ДНР
12:30
Теперь еще и дизайнер: Болгар заявила, что работала над образом Павла Дурова

Сейчас читают

Появились кадры с места возможного подкопа в колонии в Липецкой области
Это петарды: свидетели массовой драки в Пушкино опровергли факт стрельбы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака