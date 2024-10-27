Российские военные освободили населенный пункт Измайловка в Донецкой народной республике. Об этом сообщили представители Министерства Обороны Российской Федерации.

Благодаря слаженной работе подразделений войсковой группировки «Центр» было успешно отражено 11 контратак со стороны формирований 23-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й механизированных и 144-й пехотной бригад, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной, а также 425-го штурмового батальона ВСУ и 37-й бригады морской пехоты, вместе с 12-й бригадой Национальной гвардии.

Известно, что потери ВСУ были весьма внушительными: около 600 боевиков киевского режима, семь единиц техники (Из них два бронетранспортера Viking производства Швеции, одна боевая машина пехоты и четыре автомобиля), пять гаубиц (одна 152 мм гаубица «Мста-Б» и четыре 122 мм гаубицы Д-30), два орудия 152 мм, орудия Д-20 и противотанковая пушка «Рапира» 100 мм.

На днях армией России также был освобожден населенный пункт Александрополь в Донецкой народной республике.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что у украинцев сдают нервы под натиском политики Зеленского.