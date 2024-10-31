Уже невозможно скрыть: Небензя обвинил Запад в попытке оправдать присутствие войск НАТО на Украине

Эфирная новость 25 0

Небензя обвинил Запад в попытке оправдать присутствие войск НАТО на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com/Malte Ossowski/SVEN SIMON; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Участвующие в боевых действиях в рядах ВСУ наемники ликвидируются чуть ли не ежедневно.

Скрыть факты нахождения натовских военных на подконтрольной киевскому режиму территории уже попросту невозможно. Об этом заявил Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.

Наш постпред при организации обратил внимание, что присутствие иностранных военных специалистов на Украине, независимо от их маскировки и вымышленных прикрытий, становится все более очевидным.

И какие бы легенды не выдумывал Запад, к примеру о том, что высокопоставленные офицеры альянса якобы трагически погибли в горах или скоропостижно скончались от сердечного приступа, — реальные цели их нахождения на Украине становятся все более очевидными.

Иностранцы ликвидируются ежедневно в командных пунктах, на территории учебных баз и военных предприятий. Они берутся в плен, фигурируют на видеороликах в рядах ВСУ, подчеркнул Небензя.

Ранее, писал 5-tv.ru, ФСБ показала кадры с арсеналом ликвидированных в Брянской области наемников.

Тема:
Спецоперация
31 окт
В США не исключили привлечение третьих стран в украинский конфликт
31 окт
Авиация РФ сорвала ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
31 окт
Артиллеристы бьют точно в цель! Лучшее видео из зоны СВО
31 окт
Настигли врасплох: российские силы выбивают боевиков ВСУ на кураховском направлении
31 окт
От помощи участникам СВО до развития сельских территорий: что обсудил Путин на совещании с кабмином
30 окт
Зеленский заявил об отступлении ВСУ на фронте из-за нехватки боевиков: «Один к восьми»
30 окт
В МИД РФ обвинили Британию в поставках оружия Украине через Черное море
30 окт
ВС РФ отразили восемь контратак ВСУ в курском приграничье за сутки
30 окт
ВС РФ освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области
30 окт
Для них люди — мясо: ВСУ выстроили линии обороны через мирные города
+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.05
-0.28 105.22
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:03
В США не исключили привлечение третьих стран в украинский конфликт
7:46
Цифровые повестки и льготы по ЖКУ: что изменится в России с 1 ноября
7:44
Один человек погиб при взрыве газа в Черкесске
7:30
Авиация РФ сорвала ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
7:18
Не везет в любви: звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли воспитывает детей одна
7:03
Лучший завтрак: эта каша поможет очистить сосуды и снизить холестерин

Сейчас читают

«Урсула требует»: Евробюрократия мечтает об аналоге ЦРУ и ФБР в одном флаконе
Тревожное предвестие? К чему снится выпадение зубов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака