Трамп прокатился на мусоровозе в поддержку оскорбленных Байденом избирателей
К слову, Камалла Харрис поспешили откреститься от слов коллеги по партии.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Matt Bishop; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Предвыборный «мусорный» скандал в США получил продолжение. Дональд Трамп ответил Джо Байдену, который ранее назвал его сторонников «отбросами». Терпеть республиканец такое не стал. Надев оранжевый жилет, он решил заступиться за избирателей.
Трамп назвал высказывания в таком духе от действующего президента просто «позором» и подчеркнул, что 250 миллионов американских граждан — это не мусор. А Байден не знает, о чем говорит. После этих слов Трамп все же прокатился на мусоровозе.
«Как вам мой мусоровоз? Это грузовик в честь Камалы и Джо Байдена!»
Камала Харрис, к слову, поспешила откреститься от слов Джо Байдена. Заявив, что категорически не согласна с критикой людей на основе того, за кого они голосуют.
Пока ее штаб пытается дистанцироваться от Байдена, сам американский президент с женой устроил прием в Белом Доме по случаю Хэллоуина. Байден появился в костюме самого себя, а жена Джилл примерила образ панды. Вместе они раздавали конфеты детям.
Но и тут не обошлось без скандала: американцы в соцсетях обратили внимание, что в какой-то момент Байден чуть ли не укусил ребенка за ногу.
- 30 окт
- Неделя до выборов президента США: каковы шансы Трампа и Харриса на победу
- 30 окт
- «Электоральные игрища»: кому больше всего вредят выборы президента США
- 30 окт
- «Мешают Западу»: Захарова об аннулировании визы оператора «Известий» в США
- 29 окт
- Кандидат в президенты США Камалла Харрис согласилась пройти тест на IQ
- 27 окт
- Меньше двух недель: в Америке подходит к концу президентская гонка
- 25 окт
- «Он — фашист»: Харрис уличила Трампа в восхвалении Гитлера
- 24 окт
- Геополитический разворот: как изменится внешняя политика США при победе Трампа
- 24 окт
- «Устранить Трампа любой ценой»: на что пойдут демократы ради удержания власти
- 21 окт
- «Это на их совести»: Песков прокомментировал слова Трампа об ударе по Москве
- 20 окт
- Трамп обслужил посетителей ресторана быстрого питания в Филадельфии
Читайте также
93%
-0.28 105.22
-0.22
Нашли ошибку?