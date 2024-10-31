Трамп прокатился на мусоровозе в поддержку оскорбленных Байденом избирателей

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К слову, Камалла Харрис поспешили откреститься от слов коллеги по партии.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Matt Bishop; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента США 2024

Предвыборный «мусорный» скандал в США получил продолжение. Дональд Трамп ответил Джо Байдену, который ранее назвал его сторонников «отбросами». Терпеть республиканец такое не стал. Надев оранжевый жилет, он решил заступиться за избирателей.

Трамп назвал высказывания в таком духе от действующего президента просто «позором» и подчеркнул, что 250 миллионов американских граждан — это не мусор. А Байден не знает, о чем говорит. После этих слов Трамп все же прокатился на мусоровозе.

«Как вам мой мусоровоз? Это грузовик в честь Камалы и Джо Байдена!»

Камала Харрис, к слову, поспешила откреститься от слов Джо Байдена. Заявив, что категорически не согласна с критикой людей на основе того, за кого они голосуют.

Пока ее штаб пытается дистанцироваться от Байдена, сам американский президент с женой устроил прием в Белом Доме по случаю Хэллоуина. Байден появился в костюме самого себя, а жена Джилл примерила образ панды. Вместе они раздавали конфеты детям.

Но и тут не обошлось без скандала: американцы в соцсетях обратили внимание, что в какой-то момент Байден чуть ли не укусил ребенка за ногу.

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