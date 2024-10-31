Стало известно о пострадавших при атаке дрона-камикадзе ВСУ на порт Бердянска

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Евгения Романова
Евгения Романова 41 0

Балицкий: три человека пострадали при атаке ВСУ на порт Бердянска

Стало известно о пострадавших при атаке дрона-камикадзе ВСУ на порт Бердянска

Фото: Telegram/Официальный Telegram-канал Губернатора Запорожской области/BalitskyEV

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Тема:
Спецоперация Атака беспилотников на регионы России

В результате ударов оказались также повреждены здания.

В результате атаки, предположительно, дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на порт Бердянска пострадали три человека. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Совершена массированная атака по городскому порту, предположительно с использованием беспилотников-камикадзе. На данный момент известно о трех пострадавших, с ранениями разной степени тяжести они доставлены в больницу», — написал он.

Вероятно, украинские боевики использовали для атаки снаряды с большим количеством поражающих элементов. В городе продолжает работать система противовоздушной обороны (ПВО).

Последствия атаки дрона ВСУ на порт БердянскаПоследствия атаки дрона ВСУ на порт Бердянска. Фото: Telegram/Официальный Telegram-канал Губернатора Запорожской области/BalitskyEV

Последствия атаки дрона ВСУ на порт БердянскаПоследствия атаки дрона ВСУ на порт Бердянска. Telegram/Официальный Telegram-канал Губернатора Запорожской области/BalitskyEV

В результате обстрела, судя по фотографиям, пострадали здания. По словам Балицкого, в учебных учреждениях не было детей, поскольку сейчас в регионе каникулы. При этом решено остановить работу детских садов и соцучреждений до полной стабилизации обстановки.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дроны-камикадзе ВСУ атаковали порт Бердянска в Запорожской области.

Тема:
Спецоперация
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