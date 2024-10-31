Беспилотники ВСУ атаковали промышленные предприятия в Башкирии

Промышленные предприятия башкирского топливо-энергетического комплекса (ТЭК) подверглись атаке трех беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава Республики Башкорстан Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

«В рамках антитеррористической комиссии и оперативного штаба мы сформировали комбинированную систему обороны от возможных подобных нападений, включающую в себя инструменты пассивной защиты, наблюдения и уничтожения», — отмечается в публикации.

Хабиров рассказал, что первый беспилотник упал на территории одного из предприятий — в результате был нанесен незначительный ущерб в виде выбитых стекол в операторской. Два других БПЛА упали в промышленной зоне.

«Жертв и разрушений нет. Предприятия функционируют в штатном режиме», — добавил глава региона.

На месте происшествия работают следственная группа, оперативные службы, а также подразделение МЧС, заключил Хабиров.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стало известно о пострадавших при атаке дрона-камикадзе ВСУ на порт Бердянска.