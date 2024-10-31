Беспилотники ВСУ атаковали промышленные предприятия в Башкирии
На месте происшествия работают оперативные службы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Промышленные предприятия башкирского топливо-энергетического комплекса (ТЭК) подверглись атаке трех беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава Республики Башкорстан Радий Хабиров в своем Telegram-канале.
«В рамках антитеррористической комиссии и оперативного штаба мы сформировали комбинированную систему обороны от возможных подобных нападений, включающую в себя инструменты пассивной защиты, наблюдения и уничтожения», — отмечается в публикации.
Хабиров рассказал, что первый беспилотник упал на территории одного из предприятий — в результате был нанесен незначительный ущерб в виде выбитых стекол в операторской. Два других БПЛА упали в промышленной зоне.
«Жертв и разрушений нет. Предприятия функционируют в штатном режиме», — добавил глава региона.
На месте происшествия работают следственная группа, оперативные службы, а также подразделение МЧС, заключил Хабиров.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что стало известно о пострадавших при атаке дрона-камикадзе ВСУ на порт Бердянска.
- 31 окт
- Стало известно о пострадавших при атаке дрона-камикадзе ВСУ на порт Бердянска
- 31 окт
- Дроны-камикадзе ВСУ атаковали порт Бердянская в Запорожской области
- 29 окт
- Беспилотник атаковал здание на территории университета спецназа в Чечне
- 27 окт
- Силы ПВО уничтожили 30 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами РФ
- 26 окт
- Средства ПВО уничтожили за ночь 17 беспилотников ВСУ над территорией РФ
- 22 окт
- Беспилотник ВСУ упал на цех промышленного предприятия в Воронежской области
- 20 окт
- Четыре человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ в Нижегородской области
- 20 окт
- Силы ПВО за ночь уничтожили 110 беспилотников ВСУ над регионами России
- 17 окт
- Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Орловской областью
- 16 окт
- Беспилотник ВСУ повредил жилой дом в Краснодарском крае
Читайте также
93%
-0.03 105.52
0.30
Нашли ошибку?