Группа ударных вертолетов уничтожила бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 42 0

Опубликовано видео, как Ми-35М, Ми-28НМ, Ка-52М нанесли удар по бронетехнике ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Тема:
Курская область Спецоперация

Неприятель пытался укрыться в лесистой местности.

Вертолеты Ми-35М, Ми-28НМ, Ка-52М в составе ударной группы поразили бронированную технику и пехоту ВСУ, скрытые в лесистой местности в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Армейская авиация традиционно занимается сопровождением боевых колонн, доставкой десанта и грузов, а также авиационной поддержкой подразделений.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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