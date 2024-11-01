Группа ударных вертолетов уничтожила бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как Ми-35М, Ми-28НМ, Ка-52М нанесли удар по бронетехнике ВСУ
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
Неприятель пытался укрыться в лесистой местности.
Вертолеты Ми-35М, Ми-28НМ, Ка-52М в составе ударной группы поразили бронированную технику и пехоту ВСУ, скрытые в лесистой местности в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
Армейская авиация традиционно занимается сопровождением боевых колонн, доставкой десанта и грузов, а также авиационной поддержкой подразделений.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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