Золотов проверил выполнение боевых задач Росгвардией в курском приграничье
Он пообщался с бойцами войск национальной обороны.
Фото, видео: Telegram/Официальный Телеграм-канал Росгвардии/RosgvardOfficial; 5-tv.ru
Генерал Виктор Золотов проверил, как выполняют боевые задачи подразделения Росгвардии в курском приграничье. Он встретился с командирами войскового и полицейского спецназа, осмотрел вооружение наших бойцов и проинспектировал условия, в которых живут солдаты и офицеры.
«Разговаривали с ребятами. Разговор был предметным. Убедились в их высоком моральном и психологическом духе. Ребята выполняют все поставленные перед ними задачи. Я привез им слова благодарности от верховного главнокомандующего за их высокие профессиональные действия», — заявил Золотов.
Генерал также проверил, как охраняют Курскую атомную электростанцию (АЭС), и побывал в региональном управлении Росгвардии.
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