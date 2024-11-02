Многие украинцы ждут освобождения российской армией, отметил он.

Киевские власти нужно судить, как и немецких военных преступников, заявил американец Дэниэл Мартиндейл, который помогал российской армии, направляя нашим военным координаты объектов ВСУ. Об этом он сообщил на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

По словам иностранца, официальный Киев отправляет украинских боевиков на верную смерть. При этом, соответственно, у ВСУ огромные потери. Украинцам приходится бороться за жизнь самими, так так власти о населении не думают и вовсе.

Дэниэл Мартиндейл был эвакуирован ВС РФ из-под Угледара. Тогда его личность не раскрывалась. Известно было, что она работал на Россию и находился на территории Украины на протяжении двух лет с начала СВО.

Благодаря передаваемой им информации, наши военные могли наносить точные удары по позициям и объектам противника на подконтрольной ему территории.

Спецоперация

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является «вторжением». Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.