Помогавший ВС России американец призвал судить киевские власти: «Отправляют на смерть»
Помогавший ВС РФ американец призвал судить власти Киева и немецких преступников
Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов
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Многие украинцы ждут освобождения российской армией, отметил он.
Киевские власти нужно судить, как и немецких военных преступников, заявил американец Дэниэл Мартиндейл, который помогал российской армии, направляя нашим военным координаты объектов ВСУ. Об этом он сообщил на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
По словам иностранца, официальный Киев отправляет украинских боевиков на верную смерть. При этом, соответственно, у ВСУ огромные потери. Украинцам приходится бороться за жизнь самими, так так власти о населении не думают и вовсе.
Дэниэл Мартиндейл был эвакуирован ВС РФ из-под Угледара. Тогда его личность не раскрывалась. Известно было, что она работал на Россию и находился на территории Украины на протяжении двух лет с начала СВО.
Благодаря передаваемой им информации, наши военные могли наносить точные удары по позициям и объектам противника на подконтрольной ему территории.
Спецоперация
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является «вторжением». Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.
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