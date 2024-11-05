В Ростовской области МЧС ликвидировало 16 взрывоопасных предметов

Подрывы происходили на специализированном полигоне.
Фото: © РИА Новости/МЧС РФ
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Силами МЧС России были уничтожены 16 взрывоопасных предметов. Проинформировала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
Операция по обезвреживанию прошла 5 ноября в двух районах Ростовской области.
«Опасные находки были обнаружены в Неклиновском и Мясниковском районах. Всего 16 боеприпасов, среди которых артиллерийские снаряды и минометные мины», — гласит сообщение.
Все взрывоопасные предметы, которые были найдены, уничтожили на специальном полигоне. Всего за 2024 год было ликвидировано более 1,7 тысячи единиц взрывчатки.
Также 6 сентября были уничтожены 12 взрывоопасных предметов в Курской области. В регионе за весь период ликвидации обезвредили 326 боеприпасов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что силы ПВО уничтожили за ночь 24 беспилотника ВСУ над территорией РФ. Восемь аппаратов было ликвидировано над Курской областью, восемь также над Брянской, два безбилетника в Белгородской, три над территорией Ростовской области и один был перехвачен над Нижегородской областью.
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