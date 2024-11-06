В Херсонской области уничтожены украинские БПЛА «Баба-Яга»
В то же время под Харьковом бронетехнику ВСУ уничтожают наши ударные FPV-дроны.
Фото, видео: Полегенько Александр/ТАСС; 5-tv.ru
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А теперь к событиям в зоне спецоперации. В Херсонской области наши мобильные зенитные расчеты за неделю уничтожили больше десятка вражеских дронов типа «Баба-Яга». Днем эти беспилотники почти не летают. Зато ночью на них ведется настоящая охота. Для этого российские бойцы накрываются специальными тепловизионными накидками и, оставаясь незамеченными, расстреливают воздушные цели.
«Поступила задача — определенные позиции атакуются „Бабой-Ягой“, отправили мобильные группы на охоту», — рассказывает пулеметчик с позывным «Серб».
В то же время в Харьковской области бронетехнику ВСУ уничтожают наши ударные FPV-дроны. На этих кадрах показана ликвидация нескольких бронированных машин. Ну, а средства объективного контроля фиксируют успешное завершение миссии.
Ранее 5-tv.ru писал, что российский беспилотник сбил украинский дрон «Баба-Яга» под Артемовском. После того, как дрон рухнул на землю, российские военные подобрали его и направили в штаб для детального изучения.
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