А теперь к событиям в зоне спецоперации. В Херсонской области наши мобильные зенитные расчеты за неделю уничтожили больше десятка вражеских дронов типа «Баба-Яга». Днем эти беспилотники почти не летают. Зато ночью на них ведется настоящая охота. Для этого российские бойцы накрываются специальными тепловизионными накидками и, оставаясь незамеченными, расстреливают воздушные цели.

«Поступила задача — определенные позиции атакуются „Бабой-Ягой“, отправили мобильные группы на охоту», — рассказывает пулеметчик с позывным «Серб».

В то же время в Харьковской области бронетехнику ВСУ уничтожают наши ударные FPV-дроны. На этих кадрах показана ликвидация нескольких бронированных машин. Ну, а средства объективного контроля фиксируют успешное завершение миссии.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский беспилотник сбил украинский дрон «Баба-Яга» под Артемовском. После того, как дрон рухнул на землю, российские военные подобрали его и направили в штаб для детального изучения.