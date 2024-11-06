«Способны изменить траекторию»: как Трамп повлияет на конфликт на Украине

Песков: изменят ли США политику по Украине — станет известно после января
Фото, видео: Reuters/Callaghan O'Hare; 5-tv.ru
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Политик уже обещал покончить с конфликтами на Украине, на Ближнем Востоке, а также предотвратить Третью мировую войну.
США способны повлиять на конфликт на Украине, однако, будет ли это сделано — станет понятно после января. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.
«Соединенные Штаты Америки способны траекторию своей внешней политики изменить. Но будет ли это сделано и каким образом, если это будет, мы с вами посмотрим после января», — прокомментировал ситуацию Песков.
В ходе предвыборной гонки в США часть экспертов предполагали, что Камала Харрис продолжит вести политику по Украине, начатую Джо Байденом. Трампу же пророчили изменение внешней политики и вовсе приостановку военной помощи Украине. К тому же, выступая перед сторонниками в Мичигане 5 ноября, Трамп заявил, что намерен «остановить хаос на Ближнем Востоке и предотвратить Третью мировую войну».
На американских выборах, которые стартовали 5 ноября, Дональд Трамп в решающих штатах опережает свою соперницу Камалу Харрис. О его «разгромной победе» сообщили крупнейшие СМИ США, после чего результаты голосования подтвердил и сам Трамп. Сторонники проигравшей Камалы Харрис ситуацию пока никак не прокомментировали.
Ранее 5-tv.ru сообщал, намерен ли Путин поздравить Трампа с победой на выборах.
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