В Будапеште пройдет экстренная дискуссия лидеров Евросоюза

Цель и срок обозначены предельно четко. Но всех интересуют детали. Больше всего, как ни странно перепугались в Европе. Трамп бросает Украину, кто теперь ее будет содержать? Уже завтра лидеры Евросоюза собираются на саммите в Будапеште и там проведут экстренную дискуссию. Как в мире восприняли результаты американских выборов, знает корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Возвращается не только Трамп, но и антитрамповские настроения. В Лондоне агрессивные эко-активисты решили как следует излить свое негодавание прямо на американское посольство, измазав здание жгучей оранжевой краской в знак протеста.

Еще недавно и британские власти изливали на Трампа только грязь и желчь, а теперь выясняется, что сами же заранее стали возобновлять с ним контакты.

«Министр иностранных дел и я на самом деле встречались с избранным президентом Трампом всего несколько недель назад за ужином», — говорит Кир Стармер, премьер-министр Великобритании.

Оппозиция взывает к ответу за такое откровенное английское лицемерие.

«Использовал ли министр иностранных дел эту возможность, чтобы извиниться за уничижительные и непристойные высказывания, включая, я цитирую: «Трамп не только ненавидящий женщин неонацистский социопат, он также представляет серьезную угрозу международному порядку», — подчеркивает Кеми Баденок, лидер консервативной партии Великобритании.

В Европе искренне радуется исходу выборов разве что ярый трампист Виктор Орбан. Он назвал переизбрание Трампа «величайшим возвращением».

«Для всего мира это означает надежду на мир. В начале года мы надеялись, что к концу года сторонники мира окажутся в большинстве на Западе и мы победим сторонников войны. Сейчас для этого есть огромный шанс», — говорит Орбан.

Все остальные поздравляют как будто бы сквозь зубы. Макрон, Шольц… Приходится признавать, конечно, победу, и разчитывать хоть на какое-то сотрудничество в условиях, когда Америка снова — first.

«Это трансатлантическое сотрудничество выгодно обоеим сторонам. ЕС и США — это сравнимые по размеру экономические пространства, связанные теснейшими экономическими отношениями по всему миру», — утверждает канцлер Германии Олаф Шольц.

Генсеку НАТО тоже пришлось, в самом деле, пересилить себя, чтобы сделать заявление. Говорят, Марка Рютте специально выбирали на эту роль — переговорщика с непредсказуемым республиканцем.

«Я только что поздравил Дональда Трампа с его избранием на пост президента США. Его лидерство вновь станет ключом к сохранению нашего альянса. Я с нетерпением жду возможности, чтобы снова начать работать с ним, чтобы продвигать мир через силу, через НАТО», — сказал Генсек НАТО Марк Рютте.

Альянс, который Трамп еще во времена своего первого президентства не жаловал, обещая распустить.

И все это в разгар ожесточенных конфликтов на Ближнем Востоке и Украине. Но если в Израиле буквально чокаются в прямом эфире — именно при Трампе был признан Иерусалим и создано соглашение Авраама, он и сейчас высказывается за продолжение ударов по Газе и объектам в Иране — то вот у Киева перспективы поддержки куда более мрачные.

Премьер Швеции высказал всеобщий скепсис на этот счет.

«Еще один риск — сокращение участия в украинском конфликте. Я не хочу предрешать это заранее, наоборот. Мы принимаем во внимание, что США являлись крупнейшим поставщиком военных ресурсов для Украины», — говорит Ульф Кристерссон, премьер-министр Швеции.

В разгар предвыборной кампании Трамп не выбирал выражений, описывая скитания Зеленского по западному миру с протянутой рукой.

«Я считаю Зеленского величайшим торговцем в истории. Каждый раз, когда он приезжает в страну, он уезжает с 60 миллиардами долларов», — сказал как-то Трамп.

В Киеве на это привычно хамили в ответ. Теперь Зеленский пришел с самой длинной поздравительной телеграммой, видимо, еще расчитывая хоть на какую-то помощь из Вашингтона.

Еще один отчаянный шаг, который ставит под сомнение соблюдение и международного права, и собственных обязательств. А ведь еще недавно все это здесь заявлялось как наивысшая ценность. Но Старому Свету самому бы выстоять в условиях весьма напряженных отношений с такой американской администрацией. Появился даже термин — «трампоустойчивость». А что? Нужно быть готовым и к вероятной торговой войне, и разрыву прежних трансатлантических отношений.

Уже завтра этому будет посвещена отдельная и, как сообщается, экстренная дискуссия на саммите в Будапеште, о дальнейших действиях ЕС, включая и вовсе не гарантированную отныне поддержку Киева со стороны Вашингтона.

Под вопросом даже ранее согласованный кредит на 50 миллиардов долларов, который США и Евросоюз должны были выделять сообща.