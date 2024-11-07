За сутки потери украинской армии составили более 150 человек.

Четыре сорванных контратаки, подбитый танк, попавшее под удары артиллерийское орудие, четыре миномета и автомобиль — это потери украинской армии в Курской области за последние сутки. Как выглядят сейчас освобожденные территории и как наши подразделения выбивали и продолжают вытеснять боевиков, рассказал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Еще недавно по дороге, по которой проезжала съемочная группа, даже опытные бойцы старались передвигаться только ночью.

«Вот это тоже был укрепрайон хохлов, но наши штурмовики их выбили», — сообщил боец.

Теперь вместе с разведкой ВДВ мы аккуратно подъезжаем практически вплотную к переднему краю северо-восточного участка фронта.

«В поле битая техника. Взрыв видите?! Вон взрыв. Хохлы накидывают», — сообщил военный.

С возвышенности поле как на ладони. Мы видим позиции ВСУ, и не исключено, что боевики тоже ее заметили. Работать приходится в ускоренном темпе — примерно в двух километрах от съемочной группы начинается артобстрел ВСУ. Так противник вычисляет наши позиции, но при этом выдает себя. Ответ наших расчетов молниеносный и точный.

«Стоит техника, видите, вдалеке, там наблюдательный пункт. То есть мы сейчас наблюдаем работу нашей артиллерии по позициям нашего врага», — заявил военнослужащий.

Немногим ранее бойцы также подбили американский бронеавтомобиль MaxxPro, ликвидирован и весь экипаж. Наши десантники ударили внезапно, боевики даже не успели среагировать и пытались откатиться назад, но тщетно. Теперь MaxxPro пополнит коллекцию трофеев.

— Его будут вытягивать?

— Да, обязательно. Может быть, мы с него колеса снимем и на тот переставим. Будет как донор», — заявил военнослужащий ВС РФ с позывным «Петрович».

А это уже другой американский броневик. Боец с позывным «Петрович» рассказывает — десантники нашили его в соседней лесопосадке. Эта машина еще 1970-х годов. На ней неонацисты налетели на мину, удар выдержала, но ремонт все же потребовался. Теперь американский бронеавтомобиль частично состоит из деталей российского производства.

«Применили свой русский иммобилайзер, наши русские трубочки, притащили свои же аккумуляторы с КамАЗа. Запустили ее, воодушевись, подумали, надо забирать машину», — заявил военный с позывным «Дизель».

Так, в скором времени десантники смогут собрать целый автопарк из западной техники. Только в Курской области наши разведчики затрофеили десяитки боевых авто ВСУ.