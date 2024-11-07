«Взрыв видите?»: группировка «Север» отразила четыре контратаки ВСУ в Курской области

Эфирная новость 42 0

Группировка «Север» отразила четыре контратаки противника в Курской области

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация Курская область

За сутки потери украинской армии составили более 150 человек.

Четыре сорванных контратаки, подбитый танк, попавшее под удары артиллерийское орудие, четыре миномета и автомобиль — это потери украинской армии в Курской области за последние сутки.  Как выглядят сейчас освобожденные территории и как наши подразделения выбивали и продолжают вытеснять боевиков, рассказал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Еще недавно по дороге, по которой проезжала съемочная группа, даже опытные бойцы старались передвигаться только ночью.

«Вот это тоже был укрепрайон хохлов, но наши штурмовики их выбили», — сообщил боец.

Теперь вместе с разведкой ВДВ мы аккуратно подъезжаем практически вплотную к переднему краю северо-восточного участка фронта.

«В поле битая техника. Взрыв видите?! Вон взрыв. Хохлы накидывают», — сообщил военный.

С возвышенности поле как на ладони. Мы видим позиции ВСУ, и не исключено, что боевики тоже ее заметили. Работать приходится в ускоренном темпе — примерно в двух километрах от съемочной группы начинается артобстрел ВСУ. Так противник вычисляет наши позиции, но при этом выдает себя. Ответ наших расчетов молниеносный и точный.

«Стоит техника, видите, вдалеке, там наблюдательный пункт. То есть мы сейчас наблюдаем работу нашей артиллерии по позициям нашего врага», — заявил военнослужащий.

Немногим ранее бойцы также подбили американский бронеавтомобиль MaxxPro, ликвидирован и весь экипаж. Наши десантники ударили внезапно, боевики даже не успели среагировать и пытались откатиться назад, но тщетно. Теперь MaxxPro пополнит коллекцию трофеев.

— Его будут вытягивать?

— Да, обязательно. Может быть, мы с него колеса снимем и на тот переставим. Будет как донор», — заявил военнослужащий ВС РФ с позывным «Петрович».

А это уже другой американский броневик. Боец с позывным «Петрович» рассказывает — десантники нашили его в соседней лесопосадке. Эта машина еще 1970-х годов. На ней неонацисты налетели на мину, удар выдержала, но ремонт все же потребовался. Теперь американский бронеавтомобиль частично состоит из деталей российского производства.

«Применили свой русский иммобилайзер, наши русские трубочки, притащили свои же аккумуляторы с КамАЗа. Запустили ее, воодушевись, подумали, надо забирать машину», — заявил военный с позывным «Дизель».

Так, в скором времени десантники смогут собрать целый автопарк из западной техники. Только в Курской области наши разведчики затрофеили десяитки боевых авто ВСУ.

Тема:
Спецоперация
7 нояб
Решается судьба конфликта: в СБУ бьют тревогу из-за ключевого участка фронта
7 нояб
«Гордится, что отправляет на убой»: пленный об отношении командования ВСУ к боевикам
7 нояб
«Абстрактно»: в Кремле оценили сообщения о «плане Трампа» по Украине
7 нояб
Освобождение Кременной Балки и 55 сбитых БПЛА: успехи ВС РФ в зоне СВО за сутки
7 нояб
Большая нервозность: в Киеве боятся потерять Донбасс после победы Трампа
7 нояб
Запрещенный метод: разведчик РФ рассказал о подлом приеме боевиков ВСУ в зоне СВО
7 нояб
Российские военные захватили 42 опорных пункта ВСУ
7 нояб
«Суперкам» обнаружил пункт воздушной разведки ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7 нояб
Расчет «Бука» прикрыл позиции ВС РФ от ракетного удара ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6 нояб
За попытку теракта в Воронежской области диверсант получил 22,5 года колонии
+5° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
98.07
-0.15 105.57
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:17
Путин заявил о попытке Запада отлучить РФ от мировой экономической и политической систем
20:13
Владимир Путин выступает на пленарном заседании клуба «Валдай» — прямой эфир
20:10
Гладков: в Шебекино после атаки ВСУ пострадала женщина
19:57
Путин заявил об эпохе кардинальных перемен
19:55
Путин не исключил использование Западом ядерного оружия
19:45
Игорь Петренко погасил основную часть долга по алиментам перед Климовой

Сейчас читают

В Европе не дует: электроэнергия в Германии подорожала в восемь раз
Самая несчастная первая леди: почему Мелания Трамп не рада победе мужа на выборах
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 ноября, для всех знаков зодиака
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака