Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Насти

Эфирная новость 29 0

У девочки — врожденный порок сердца.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю маленькой Насти из Подмосковья.

У девочки — врожденный порок сердца. Она уже перенесла несколько сложных операций. Но теперь нужна еще одна, которая стоит четыре миллиона рублей. У многодетной семьи таких денег просто нет. Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше!

За сутки вы перечислили четыре миллиона 131 тысячу 594 рубля. Спасибо вам большое!

Тема:
День Добрых Дел
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