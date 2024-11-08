Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Насти

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю маленькой Насти из Подмосковья.

У девочки — врожденный порок сердца. Она уже перенесла несколько сложных операций. Но теперь нужна еще одна, которая стоит четыре миллиона рублей. У многодетной семьи таких денег просто нет. Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше!

За сутки вы перечислили четыре миллиона 131 тысячу 594 рубля. Спасибо вам большое!