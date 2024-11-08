Захарова высмеяла Туска за отказ от слов о зависимости Трампа от спецслужб РФ

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 47 0

Польский премьер внаглую заявил, что никогда не делал подобных заявлений, хотя в Сети есть видеозапись с его цитатой.

Захарова высмеяла Туска за отказ от слов о зависимости Трампа от спецслужб РФ

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/ANTONI BYSZEWSKI/FOTONEWS

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Тема:
Выборы президента США 2024

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии 5-tv.ru высмеяла премьер-министра Польши Дональда Туска, который внезапно отрекся от своих слов о том, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп был завербован российскими спецслужбами.

«И нашим, и вашим за два рубля спляшем», — точно описала Захарова резкую смену риторики Туска в адрес американского политика и бизнесмена

На совещании в Бытоме в 2023 году Туск заявлял, что Трамп находится в зависимости от спецслужб России.

«Американские службы не исключают, что Трамп даже был завербован российскими службами 30 лет назад», — заявил тогда Туск.

Однако накануне, в ходе пресс-конференции журналистка издания Tygodnik Solidarno Моника Рютке напомнила Туску его слова, на что он сообщил, что никогда не делал подобных заявлений. Стоит отметить, что существует видеозапись, на которой Туск говорит о зависимости Трампа. После инцидента Рютке сообщили, что она лишена аккредитации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ждет ВСУ в случае отказа Трампа от поддержки Украины.

Тема:
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